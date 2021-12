Frühjahrssemester 2022 : Mehr als 180 Kurse: VHS Eutin/Malente stellt neues Programm vor

Das geplante Kurs-Angebot sei insgesamt „ein Programm mit Augenmaß“, so das Team der Volkshochschule. Inhaltlich spielt Corona keine Rolle – dafür aber bei den Regularien.

Eutin | Während das Wintersemester auf die Zielgerade geht, steht das Programm des Frühjahrssemesters 2022 in den Startlöchern: Die Volkshochschule Eutin plant, mit fast genauso vielen Kursen in die neue Saison zu starten wie im Semester zuvor. 182 sind es genau – „plus Spontanes“ sagte VHS-Chefin Annette Rudolph. Weiterlesen: Kochen, Yoga, Klimaschutz: An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.