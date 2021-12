Küstenschutz in Ostholstein : Meeresspiegelanstieg: Was zwischen Scharbeutz und Neustadt überfluten würde

Wie viel bleibt von den beliebten Strandabschnitten zwischen Timmendorfer Strand und Fehmarn übrig, was wird überschwemmt, wenn der Meeresspiegel steigt? Wie die Ostseeküste vor Horrorszenarien geschützt werden kann.

Ostholstein | Der Meeresspiegel wird in den kommenden 100 Jahren immer weiter ansteigen. Doch was bedeutet der vom Weltklimarat IPCC berechnete mittlere Anstieg von 84 cm für die Orte direkt an der Lübecker Bucht? Wie wird die Ostseeküste künftig gegen Hochwasser geschützt sein? Weiterlesen: So könnte es in Nordfriesland oder auf Sylt in einigen Jahrzehnten auss...

