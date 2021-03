Verleihung vor Ratsversammlung : Plön zeichnet Ute Schumacher mit der Bürgermeister-Kinder-Medaille aus

Vor Ratsversammlung verliehen Bürgervorsteherin Mechtilde von Waldersee und Bürgermeister Lars Winter die Auszeichnung

Plön | Ute Schumacher erhält in diesem Jahr die Bürgermeister-Kinder-Medaille der Stadt Plön. In der Ratsversammlung verliehen Bürgervorsteherin Mechtilde von Waldersee und Bürgermeister Lars Winter die Auszeichnung, da Anfang Januar corona-bedingt der Neujahrsempfang und die Verleihung ausgefallen waren. 17 Jahre lang habe Schumacher für die Tafel in Plön al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.