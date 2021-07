Für Kreis Plön zuständig : Mathias Engelmann (55) ist neuer Leiter der Polizeidirektion Kiel

55-jähriger Kriminaldirektor übernahm Anfang Juni 2021 Wochen die Verantwortung für die Polizei in Kiel und im Kreis Plön.

Kiel/Plön | Seit gut sechs Wochen steht Mathias Engelmann an der Spitze der Polizeidirektion Kiel. Der 55-Jährige ist Nachfolger von Jürgen Funk, der nach einer siebenmonatigen „Sabbat“-Zeit am Ende des Jahres in den Ruhestand treten wird. Funk leitete seit zwei Jahren die Polizeidirektion Kiel. Weiterlesen: Neuer Polizeichef stellt sich in Plön vor Mit der...

