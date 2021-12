Überraschung zu Weihnachten : Rewe-Pfandbons bringen 1800 Euro für die Feuerwehr in Scharbeutz

Es kann so einfach sein: an den Pfandautomaten im Supermarkt werden kleine Spendenboxen aufgestellt, in die die Gutschriften der Pfandbons eingeworfen werden. Am Ende steht eine stattliche Spendensumme fpr die Feuerwehr.

Scharbeutz | Das ist eine schöne Weihnachtsüberraschung für die Freiwillige Feuerwehr Scharbeutz. Die stolze Spendensumme von 1800 Euro übergab Marktleiter Ayhan Deniz kürzlich an Ortswehrführer Sebastian Levgrün. Denn: Das ganze Jahr wurden im Scharbeutzer Rewe-Markt fleißig Pfandbons für die Feuerwehr Scharbeutz gesammelt. Es ist eine mega Spendensumme entstan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.