Marktplatzssanierung in Eutin : Wenn Marktbeschicker die ganze Fläche brauchen, soll Brauhaus künftig auch räumen

Der Wochenmarkt belebt die Stadt zweimal in der Woche, umliegende Geschäftstreibende profitieren davon ebenso wie die Gastronomen. Nach der Sanierung müssen sich Händler neu ordnen. Muss dann das Brauhaus zurückbauen?

Eutin | Das geplante Vorhaben der Brauhaus-Besitzer Martina und Marcus Gutzeit, die Saison der Außengastronomie wirtschaftlich zu verlängern mit einer festinstallierten überdachten Schirmfläche, schlägt weiter hohe Wellen. Nach den Gastronomen am Marktplatz, die allesamt einen Brief an den Bürgermeister schrieben, dass sie diesen Wettbewerbsvorteil eines einz...

