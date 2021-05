Kleines Polit-Gespräch in Eutin : Eutin braucht bezahlbaren Wohnraum und attraktive Jobs für junge Menschen, fordert Marius Winkler (FDP)

Marius Winkler (FDP) ist der jüngste Fraktionsvorsitzende in Eutin und wirbt dafür, Projekte schneller umzusetzen.

Eutin | Im Rückblick auf die Kommunalwahl 2018 und im Hinblick auf die 2023 in Schleswig-Holstein anstehende Kommunalwahl stellt der Ostholsteiner Anzeiger neun identische Fragen an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden der Eutiner Stadtvertretung, deren Antworten wir in lockerer Reihenfolge abdrucken. Heute stellt sich Marius Winkler (28) als neuer und derzei...

