Selbstständig nach Corona : Marie Jung eröffnet mit „Ein-Raum“ das erste mietbare Büro in Eutin

In der Stolbergstraße gibt es jetzt einen Coworking-Space. Warum das Konzept von einem gemeinsamen Arbeitsraum für jedermann besonders auf dem Land eine gute Idee ist, hat die Gründerin Marie Jung uns erzählt.

Eutin | Mitten in der Corona-Pandemie hatte Marie Jung die Idee sich selbstständig zu machen. Trotz Risiko hat sie den Schritt gewagt. Die studierte Kulturwissenschaftlerin hat schon in Dresden und Hamburg gelebt. Jetzt ist sie mit ihrer Familie nach Eutin gezogen. In diese gemütliche Kleinstadt hat sie ein Konzept mitgebracht, das es so außerhalb der großen ...

