Neue Häuser in Hohwacht geplant : Ex-Prizeotel-Chef Marco Nußbaum zeigt seine Vision für neues Hotel „Waldwiese“

Neun strandnahe Suiten unter Reet: Nußbaum freut sich über positive Resonanz auf das neue Hotel Waldwiese im Netz.

Hohwacht | Hohwacht ist eine Oase für den Hotelier und Unternehmer Marco Nußbaum. Seit 2017 wohnt er selbst in Hohwacht, pendelte regelmäßig nach Hamburg ins Büro als Mitgründer und Geschäftsführer von „Prizeotel“. Doch dort stieg er zum Jahresende aus und möchte nun eigene Projekte in seinem Lieblingsort am Ostseestrand verwirklichen. Von der Großstadt an di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.