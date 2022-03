Eutin bekommt ein zweites Hotel : Marco Nussbaum plant am Eutiner Rosengarten ein Boutique-Hotel mit Seeblick

Der Rosengarten blüht richtig auf: Nach der Sanierung der kleinen Einkaufsstraße soll nun am Wilhelm-Wisser-Platz ein kleines Hotel entstehen. Claus Behrens hat „den Griechen“ an Marco Nussbaum verkauft. Was er plant.

Eutin | Marco Nussbaum hat sich nicht nur in den Kuhstall als besondere Immobilie Eutins verguckt, sondern auch in das Haus am Rosengarten 18. Wo heute noch das griechische Restaurant am Wisser-Platz ist, soll im nächsten Jahr ein Boutique-Hotel mit Café öffnen. Weiterlesen: Hamburger Investor Marco Nussbaum hat zwei Entwürfe für ein Hotel am Alten Bauhof ...

