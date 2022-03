Fussball-Kreisliga Ost : Fortuna Bösdorf erobert die Tabellenspitze zurück

Fortuna Bösdorf ist optimal in das Restprogramm der Kreisliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Ismet Nac erobert mit einem glücklichen Sieg gegen Eutin 08 II die Tabellenspitze zurück.

Bösdorf | Durch einen 2:1(1:1)-Erfolg im Nachholspiel gegen Eutin 08 II startete der SV Fortuna Bösdorf mit einem Sieg in das Fußballjahr 2022. Dadurch eroberte das Team von Trainer Ismet Nac die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga Ostholstein zurück. Die Fortuna hat eine Partie mehr ausgetragen und löste so den TSV Schönwalde als Tabellenführer ab. Weiterle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.