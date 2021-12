Angriff auf der A1 : Mann sticht während der Fahrt auf Taxifahrerin ein

Erst forderte er sie auf, mitten auf der A1 anzuhalten. Anschließend stach der Mann auf die 30 Jahre alte Taxifahrerin ein. Der Angreifer floh, die Frau kam ins Krankenhaus.

Heiligenhafen | Mitten auf der Autobahn 1 stach am Sonnabend ein Fahrgast auf eine Taxifahrerin ein, zwang sie zum Anhalten und floh dann zu Fuß. Der Angreifer stieg gegen 1 Uhr am frühen Sonnabend Morgen in der Heiligenhafener Bergstraße in das Taxi der 30 Jahre alten Frau. Als Ziel der Fahrt nannte er Oldenburg in Holstein. Auf der A1 in Höhe Gremersdorf soll de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.