Mit 66 Jahren in den Ruhestand : Schulrat Meyer geht: „Es hat einfach Spaß gemacht“

Der 66-jährige Pädagoge aus Eutin wird am Freitag im Kreishaus in kleinem Rahmen in den Ruhestand verabschiedet.

Eutin | „Es hat einfach Spaß gemacht“, blickt Manfred Meyer aus Eutin auf fast 20 Jahre als Schulrat zurück. Am heutigen Freitag wird der 66-jährige Pädagoge im Kreishaus in kleinem Rahmen in den Ruhestand verabschiedet. Hinter ihm liegen ereignisreiche Jahre, geprägt von der Umstellung des Schulsystems und zum Ende der Dienstzeit von den Auswirkungen der Cor...

