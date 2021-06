Schule an den Auewiesen : Malenter Schüler schlüpfen in die Rolle von Europaabgeordneten

Die Gemeinschaftsschule brachte ihren Neuntklässlern in einem einmaligen Projekt näher, wie in Europa Entscheidungen getroffen werden. Dabei half die Doktorandin Märthe Stamer von der Universität Göttingen.

Malente | In einem außergewöhnlichen Projekt haben sich zwei 9. Klassen der Schule an den Auewiesen in Malente mit Europapolitik auseinandergesetzt. Zwei Tage lang schlüpften die 34 Gemeinschaftsschüler im „Planspiel Europaparlament“ in die Rolle von Europaabgeordneten unterschiedlicher Staaten und Fraktionen. Mir war gar nicht bewusst, dass im Alltag so viel...

