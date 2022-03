Hotel Gut Immenhof in Malente : Melkhus heimst Auszeichnung vom Guide Michelin ein

Die Michelin-Inspektoren loben die Küche des Restaurants, in der frisch, saisonal und mit regionalen Produkten gekocht werde. Küchendirektor Florian Ohlmann will die Aufnahme in den Bib-Gourmant als Ansporn nehmen.

Malente | Es ist zwar noch keiner der begehrten Sterne, aber dennoch eine Anerkennung für das Hotel Gut Immenhof: Der Guide Michelin Deutschland hat das Melkhus als neues Bib-Gourmand-Restaurant aufgenommen und damit für ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis ausgezeichnet. Weiterlesen: Hotel Gut Immenhof begeistert am Eröffnungstag Gäste und Besucher...

