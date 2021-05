Malenter Fünf-Seen-Fahrt : Testbetrieb zunächst nur am Pfingstwochenende

Statt zu Ostern beginnt die Saison für die Malenter Fünf-Seen-Fahrt wieder erst zu Pfingsten. Zunächst einmal fahren die Schiffe nur an diesem Wochenende. Wie es danach weitergeht, dass weiß Besitzer Hinnerk Frahm noch nicht.

Malente | Endlich geht es wieder los: Die Schiffe der Malenter Fünf-Seen-Fahrt eröffnen am Pfingstwochenende die Saison. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr starten die Schiffe an den Anlegestellen am Malenter Dieksee und in Plön-Fegetasche. Schiffe fahren nur als Rundtour Für Besitzer Hinnerk Frahm ist es eine freudige Nachricht. Die jedoch mit vielen „Aber“ ve...

