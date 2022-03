Malenter Bürgermeisterwahl 2022 : Bewerberin fällt durch – nun doch Zweikampf um den Chefposten im Rathaus

Der Gemeindewahlausschuss hat entschieden: Amtsinhaberin Tanja Rönck und Heiko Godow treten am 8. Mai gegeneinander an. Überraschungskandidatin Melinda Teufel-Fazekas scheitert dagegen an formalen Voraussetzungen.

Malente | Aus dem Dreikampf ist nun doch wieder ein Zweikampf geworden: Der Gemeindewahlausschuss hat am Freitag einstimmig die Bewerbungen von Amtsinhaberin Tanja Rönck (parteilos, 52) und Heiko Godow (CDU, 54) als Kandidaten für die Malenter Bürgermeisterwahl am 8. Mai gebilligt. Dagegen fiel der Wahlvorschlag für Melinda Teufel-Fazekas (41), der allgemein fü...

