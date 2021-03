Straßenname in Malente : Gemeindevertretung vertagt Diskussion über Umbenennung der Hindenburgallee

Das Thema soll im Planungsausschuss beraten werden. Uwe Potz (CDU) korrigiert sich beim Thema Kosten für Anlieger.

Malente | Soll Malente dem Beispiel vieler anderer Orte folgen und die Hindenburgallee umbenennen? Für diesen Vorschlag fand die gemeinsame Fraktion von SPD und Grünen am Donnerstag in der Malenter Gemeindevertretung noch keine Mehrheit. Stattdessen wurde letztlich einstimmig der Beschluss gefasst, das Thema in den Planungsausschuss zu verweisen. Weiterlesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.