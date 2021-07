Stadtentwicklung : Malente hat jetzt professionelle Hilfe an der Seite

Insgesamt 1,5 Millionen Euro erhält die BIG Städtebau aus Kronshagen. Dafür soll der Sanierungsträger die Gemeinde Malente in den kommenden Jahren bei der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes unterstützen.

Malente | Es ist keine kleine Aufgabe, der Malente sich in den kommenden 15 Jahren stellen will. 34 einzelne Projekte umfasst die angestrebte Stadtentwicklung. Nun hat die Gemeinde Hilfe bei der Umsetzung dieser Maßnahmen. Bürgermeisterin Tanja Rönck unterzeichnete am Montag den Vertrag mit dem Sanierungsträger, der BIG Städtebau GmbH aus Kronshagen. Eine Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.