Sanierung wäre teurer : Malente baut eine neue Sporthalle an den Auewiesen

Eine Sanierung der Sporthalle an der Neversfelder Straße würde rund 9,4 Millionen Euro kosten. Ein Neubau wäre mit etwa 6,6 Millionen deutlich günstiger. Wo genau die neue Halle stehen soll, muss noch geklärt werden.

Malente | Die Sporthalle an der Neversfelder Straße wird durch einen Neubau ersetzt. Dafür hat der Malenter Planungsausschuss am Dienstagabend die Weichen gestellt, nachdem Baugutachter die Ergebnisse ihrer Untersuchungen vorgetragen und bewertet hatten. Getagt hatte der Ausschuss in besagter Drei-Feld-Halle, die von der Gemeinschaftsschule ebenso wie von Verei...

