Grundschule Malente : Abstimmungspanne könnte umstrittene Entscheidung zu Standort verzögern

Kann die Gemeindevertretung, zu der eine Eltern-Demo erwartet wird, wie geplant abstimmen? Das bezweifeln die Grünen und haben die Kommunalaufsicht eingeschaltet. Bürgermeisterin Tanja Rönck sieht dagegen kein Problem.

Malente | Bevor die Malenter Gemeindevertretung am Donnerstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr in der Turnhalle an den Auewiesen tagt, wollen Eltern demonstrieren. Sie fordern einen möglichst zentrumsnahen Standort für die Malenter Grundschule auf dem geplanten Schul- und Sportcampus an der Neversfelder Straße. Doch nun haben die Grünen die Frage aufgeworfen, ob die Gem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.