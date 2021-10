Plan für Malenter Schulcampus : Streit über Standort für Neubau – Grundschule will nicht auf den Acker

Die Grundschule pocht auf Nähe zum Zentrum. Doch CDU und FDP wollen einen Standort am Ortsrand nicht ausschließen. Das könnte einen Schulcampus mit Grund- und Gemeinschaftsschule unter einem Dach gefährden.

Malente | Es gilt als großer Fortschritt, dass die Grundschule Malente ihren Standort an der Marktstraße aufgeben will, um gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule auf den geplanten Schul- und Sportcampus an der Neversfelder Straße zu ziehen. Doch ein Streit um den konkreten Standort der neuen Schule hat solche Sprengkraft, dass die Grundschule wieder ausscheren k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.