Malenter Sportvereine : Sportwochen laden zehn Wochen lang zum Schnuppern ein

Von Angeln über Schießen oder Segeln zu Badminton: Sechs Malenter Vereine bieten an zahlreichen Terminen jedermann die Möglichkeit, sich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren.

Malente | Jede Woche eine andere Sportart ausprobieren: Diese Möglichkeit bieten sechs Malenter Vereine Einheimischen und Gästen, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis in den September hinein. Für die Teilnehmer sind die Kurse kostenfrei. Den Anfang macht der Schützenverein Malente am Mittwoch, 30. Juni, mit Bogenschießen. Eigentlich sollte der Sport in ...

