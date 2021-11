Schule an den Auewiesen : Dem Schulverein droht das Aus: Was das für die Schüler bedeutet

Der überalterte Vorstand hört auf, findet aber keine Nachfolger. Ohne den Verein müssten die etwa 300 Schüler künftig vielleicht ohne Projekte auskommen, die ihre Lehrer jetzt noch mit Hilfe des Vereins anbieten.

Malente | Der Vorstand des Schulvereins der Schule an den Auewiesen schlägt Alarm: Weil er keine Nachfolger findet, droht dem Jahrzehnte alten Verein das Aus. „Wenn wir bei der Jahresversammlung niemanden finden, der unsere Ämter übernehmen will, würden wir den Verein auflösen“, kündigt die Vorsitzende Kirstin Jost an. Die Jahresversammlung findet am Donnerstag...

