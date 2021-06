Malente : Schützenverein richtet Flohmarkt aus

Der Verein will mit der Neuauflage an den Erfolg des Flohmarkts am Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr anknüpfen. Auch der fand bereits unter Corona-Bedingungen statt.

Malente | Der Schützenverein Malente richtet am Sonntag, 20. Juni, von 10 bis 16 Uhr erneut einen Flohmarkt für Privatleute auf seinem Vereinsgelände an der Neversfelder Straße aus. „Wir freuen uns darauf, endlich wieder was in und für Malente machen zu können,“ erklärt Scheef. Da der Flohmarkt des Schützenvereins am Tag der deutschen Einheit im vergangenen ...

