Ausbaubeiträge in Malente : Sanierung der Dorfstraße in Timmdorf: Kosten für Anlieger bleiben unklar

Kreis und Land wollen das Vorhaben noch 2021 umsetzen. Ende Juni sollen nähere Informationen vorliegen.

Malente | Klarheit gab es nur in einem Punkt: Die Gemeinde Malente beteiligt sich mit 55.000 Euro an den Planungskosten und ermöglicht damit eine zeitnahe Sanierung der maroden Dorfstraße in der Ortslage Timmdorf. Welche Kosten damit auf die Anlieger zukommen, blieb in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses dagegen weiter unklar. Weiterlesen: Anlieger ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.