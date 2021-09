Schmierereien in Malente : Polizei schnappt Sprayer dank Zeugen auf frischer Tat an der Sporthalle

Die beiden 20-Jährigen hatten nicht nur die Zugangstüren der Sporthalle an den Auewiesen beschmiert, sondern auch Autos und Hinweisschilder und einen Schaukasten des Schützenvereins.

Malente | Zeugenhinweise führten in der Nacht auf Sonntag unmittelbar zur Ergreifung zweier junger Männer, die zuvor mit diversen Farbschmierereien in der Neversfelder Straße aktiv waren. Als die Polizei sie noch in der Nähe des Tatorts schnappte, waren die beiden 20-jährigen Tatverdächtigen aus Kiel und Ostholstein nicht nur stark alkoholisiert, sie hatten auc...

