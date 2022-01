Ökologische Stromerzeugung : Gemeindewerke Malente reaktivieren Plan für Windkraftanlage am Wasserwerk Benz

Der Bau schien aufgrund einer Insolvenz des Herstellers schon gescheitert. Doch nun soll die Kleinwindkraftanlage doch produziert werden. Aus Sicht der Gemeindewerke rechnet sich das Projekt jetzt erst recht.

Malente | Das Vorhaben der Gemeindewerke Malente, ihr Wasserwerk in Benz künftig mit einer 50 Meter hohen Kleinwindkraftanlage mit Strom zu versorgen, hatte von Ende 2018 an in Benz und Nüchel für erheblichen Wirbel gesorgt. Doch dann schien sich das Projekt erledigt zu haben – allerdings nicht wegen des Widerstands aus der Bevölkerung. Weiterlesen: Malente:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.