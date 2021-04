Blaulicht : Malkwitz: Pkw rammte Mauer und Stromkasten, Fahrer kam ins Krankenhaus

Ein älterer Mann hatte vermutlich gesundheitliche Probleme, ein Polizist wurde zufällig Zeuge des Unfalles.

Malkwitz | Gesundheitliche Probleme führten offenbar am Sonnabend kurz vor 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Voßberg in Malkwitz: Ein älterer Mann verlor die Kontrolle über sein Auto, das eine Mauer und einen Stromverteilerkasten rammte. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeuge des Vorfalles wurde zufällig ein Polizeibeamter, der priva...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.