Erkältungswelle in Malenter Kitas : Krippengruppen der „Pusteblume“ und ganze Waldkita geschlossen

In den Malenter Kindergärten sind nicht nur die Kinder krank. Auch die Erzieherinnen fallen aus. Kita-Leitungen fürchten: Das ist erst der Anfang einer schweren Winterzeit.

Malente | Die Kombination aus Erkältungswelle und Personalmangel macht den Kindergärten in der Region derzeit zu schaffen. Im evangelischen Kindergarten „Pusteblume“ in Malente mussten die Kinder in den beiden Krippengruppen am Montag Zuhause bleiben. Und der Malenter Waldkindergarten war sogar für eine Woche ganz geschlossen. Weiterlesen: In Eutin sind fast all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.