Wahl Kinder- und Jugendbeirat : Wo drei mögliche Kandidaten in Malente Handlungsbedarf sehen

Besonders der Bahnhof kommt bei Felix Assmann (16), Aaron Bojahr (15) und Emma Kleine (15) schlecht weg. Wer sich ebenfalls in dem Beirat engagieren will, sollte sich sputen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September.

Malente | Die Frist läuft noch bis Donnerstag, 30. September. Bis dahin müssen Kandidaten, die sich für den Kinder- und Jugendbeirat in Malente zur Wahl stellen wollen, ihre Bewerbung abgeben. Finden sich Kandidaten, haben 926 Kinder und Jugendliche vom 15. bis 22. November erstmals in Malente die Wahl, bis zu neun Mitglieder in ihre eigene Interessenvertretung...

