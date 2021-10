Kreuzung an der Malenter Kirche : Fiat-Fahrerin übersah Fußgänger und verletzte ihn schwer

An der Kreuzung an der Malenter Kirche fuhr am Donnerstag eine Fiat-Fahrerin einen Fußgänger an. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Malente | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag Nachmittag an der Kreuzung Rosenstraße / Bahnhofstraße in Malente. Gegen 16.30 Uhr bog eine 71 Jahre alte Fiat-Fahrerin bei Grün ab. Dabei übersah die Plönerin allerdings einen Fußgänger, der ebenfalls Grün hatte und über die Straße gehen wollte. Der 52 Jahre alte Mann aus Lübeck befand sich ber...

