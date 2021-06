Malente : Feuerwehr verhindert Großfeuer in der Kampstraße

Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus: Die Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen einen Großbrand verhindern.

Malente | Großalarm für die Feuerwehr Malente und Sieversdorf am Samstagabend: In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Kampstraße war ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Vordach über dem Eingang zu einem Pflegedienst. Die Einsätzkräfte – ausgerückt waren 40 Mann mit fünf Löschfahrzeugen aus Malente und Sieversdorf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.