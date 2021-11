Neues Gremium in Malente : Felix Assmann siegt bei der Wahl zum Kinder- und Jugendbeirat

Alle acht Kandidaten wurden gewählt. Sie vertreten für die nächsten zwei Jahre die Stimme der Kinder und Jugendlichen in der Malenter Kommunalpolitik.

Malente | Felix Assmann hat bei der ersten Wahl eines Kinder- und Jugendbeirats in der Gemeinde Malente das beste Ergebnis eingefahren. Der 16-jährige Schüler der Schule an den Auewiesen vereinigte mit 51 Stimmen genau ein Drittel der gültigen153 Stimmen auf sich. Ausgezählt wurde am Freitagabend in Foyer des Malenter Rathauses. Weiterlesen: Was die Kandidat...

