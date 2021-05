Fehlende Kita-Plätze : Kinderschutzbund Ostholstein eröffnet in Malente am Forstweg eine Notgruppe

Im Neubau für die Spielstube kommen vorübergehend zwei Gruppen unter. Dafür soll der Schutzraum für die Wald-Kita dienen, die vorerst die bisherige Spielstube an der Lütjenburger Straße nutzen kann.

Malente | Der Kinderschutzbund Ostholstein springt in die Bresche, um den akuten Mangel an Kita-Plätzen in Malente zu lindern – zumindest etwas. Es werde eine Notgruppe für 15 Kinder eingerichtet, kündigte Malentes Fachbereichsleiterin Bürgerservice, Anna Katharina Bilk, im Malenter Sozialausschuss an. Geplanter Starttermin sei der 1. August, unmittelbar nach d...

