Eiserne Hochzeit in Malente : Willi Tabel schenkt seiner Frau Edelgard jede Wochen ein Rosenstrauß

Gemeinsamkeiten, wie die Liebe zu Blumen, ließ das Ehepaar in 65 Jahren auch Schicksalsschläge überstehen.

Malente | Sie teilen immer noch gemeinsame Freuden, haben Schicksalsschläge überstanden. Am Mittwoch,19. Mai, feiern Edelgard (84) und Willi Tabel (89) aus Malente Eiserne Hochzeit, blicken damit auf 65 Ehejahre zurück. Näher gekommen sind sich die Eheleute auf einem Gut in Borstel bei Neumünster, wohin es die beiden gebürtigen Ostpreußen nach dem Zweiten We...

