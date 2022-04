Unfall auf Baustelle in Malente : Betontreppe quetscht Bauarbeiter in Neubau an der Lindenallee ein

Die Feuerwehr befreit den Verunglückten mit einer aufwendigen Rettungsaktion. Dafür stemmt und sägt sie ein großes Loch in die Außenwand des Hauses. Mit einem Hebekissen drückt sie die tonnenschwere Treppe nach oben.

Malente | Mit einem dramatischen und komplizierten Rettungseinsatz hat es die Feuerwehr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Malente zu tun bekommen. Im Neubau eines Einfamilienhauses an der Lindenallee, nahe dem Wöbbensredder, war beim Aufbau einer Betontreppe ein Bauarbeiter eingequetscht worden. Nach seiner aufwendigen Befreiung brachte ein Rettungshubschrauber de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.