Falscher Handwerker in Malente : Falscher Heizungsmonteur raubt 91-Jährige aus und sperrt sie danach ein

Wer wusste, dass die Dame so viel Geld zuhause hatte? Seniorin wurde fünfstellige Summe gestohlen. Als sie dem Täter die Geldkassette entreißen will, sperrt er sie ins Schlafzimmer und flüchtet.

Malente | Er gab sich als Mitarbeiter einer Heizungsfirma aus und gelangte so in die Wohnung der ahnungslosen Malenterin (91) in der Lindenallee. Doch anstelle die Heizung zu entlüften, wie er anfangs vorgab, lotste er die Seniorin in die Küche, um ungestörten Zugang zu den anderen Räumen zu haben. Sie möge das Wasser einmal aufdrehen, weil es Unregelmäßigkeite...

