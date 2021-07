Lübeck St. Lorenz : Männer mit Machete überfallen 27-Jährigen in seiner Wohnung

Raub in der Fackenburger Allee: Polizei nimmt Tatverdächtige fest, aber auch gegen das Opfer wird jetzt ermittelt.

Lübeck | Zwei mit einer Machete bewaffnete Männer haben in der Nacht zu Mittwoch in Lübeck St. Lorenz einen Mann in seiner Wohnung überfallen. Gegen 0.25 Uhr hatten die beiden in dem Mehrfamilienhaus in der Fackenburger Allee an die Wohnungstür geklopft – der 27-jährige Mieter öffnete ihnen und soll dem derzeitigen Ermittlungsstand nach sofort von angegriffen w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.