Neuer Kalender erschienen : Dr. Sigurd Zillmann hebt Schätze des Lütjenburger Stadtarchivs

Ein Blick in die Vergangenheit wagt der Historiker Dr. Sigurd Zillmann mit seinem Lütjenburg-Kalender für das kommende Jahr. Er hat wieder viele Motive der guten alten Zeit gefunden und sie in 250 Kalendern veröffentlicht.

Lütjenburg | Seit diesem Jahr erstrahlt er wieder in seinem neuen (alten) Glanz nach der Grundsanierung, der Bismarckturm, das Wahrzeichen von Lütjenburg. So wie in alten Zeiten prangt er auch in diesem Jahr auf und in dem historischen Kalender der Stadt Lütjenburg. Seit nunmehr zehn Jahren stellt Dr. Sigurd Zillmann den Kalender mit Fotos aus dem Schatz des Stadt...

