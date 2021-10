Täter flüchtete zunächst : Lütjenburg: Polizei ermittelt nach Streit in Mehrfamilienhaus

Zwei Männer geraten in eine körperliche Auseinandersetzung, bleiben jedoch unverletzt. Einer der Beteiligten flüchtet, wird aber später durch die Polizei angetroffen.

Lütjenburg | Am Samstagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Lütjenburg (Kreis Plön) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen gekommen. Ein 24-Jähriger entfernte sich von dem Tatort. Der Flüchtige konnte am Abend durch Einsatzkräfte angetroffen werden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Nach ersten Erkenntnissen geri...

