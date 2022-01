Anschlag in Lütjenburg : Nägel sollten Autos von Pflegedienst an Heiligabend lahmlegen

Einige der Nägel hatten sich bereits in die Reifen gebohrt, als die Mitarbeiter diese entdeckten. Der Pflegedienst hat Anzeige erstattet, die Polizei sucht Zeugen.

Lütjenburg | Das war eine böse Überraschung am frühen Weihnachtsmorgen von Heiligabend. Als erste Mitarbeiter der ambulanten Krankenpflege Pittelkow in Lütjenburg gerade die vor der Zentrale in der Königsberger Straße geparkten Dienstwagen von Eis und Schnee befreien wollten, fanden sie auf dem Boden hinter den Reifen auf dem Gehweg jede Menge Nägel. Weiterlese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.