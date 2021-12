Lübeck : Weihnachtsmärkte bleiben geöffnet – Inzidenz muss aber niedrig bleiben

LTM und Standbetreiber geben Einblick in ihren Entschluss und was bis zum Ende der Weihnachtsmärkte zu beachten ist.

Lübeck | Die Corona-Lage bleibt das bestimmende Thema in der Adventszeit und hat auch weiterhin Auswirkungen auf die Weihnachtsmärkte in Lübeck. Nachdem die Buden und Attraktionen unter anderem in Schwerin angesichts der Inzidenz-Entwicklung vorzeitig geschlossen werden mussten, erwägt Lübeck diesen Schritt erst zu tun, wenn der Wert auf 350 in der Hansestadt ...

