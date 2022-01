Lübecker Sehenswürdigkeiten : Nicht nur Backstein: Neuer Blick auf die Architektur der Hansestadt

„Vorbildliche Bauten“: Professor Joachim Heise veröffentlicht ein Buch zur sogenannten Lübecker Reformarchitektur. So manche Art zu bauen ist heute noch sehr gefragt.

Lübeck | Wer an Lübeck denkt, dem kommen schnell die zahlreichen Backstein-Bauten in den Sinn, die großen Kirchen, die prunkvollen Kaufmanns- oder auch die zierlichen Ganghäuser. Die Hansestadt rühmt sich zu Recht seiner mittelalterlichen Bausubstanz. Weitgehend unbekannt ist jedoch, dass hier auch in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg vorbildliche Bauten ent...

