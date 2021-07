Lübeck : Rehderbrücke zu schwach: Halbseitige Sperrung nötig

Schäden in der Tragkonstruktion erfordern Notabsperrung der stadteinwärts führenden Fahrspur.

Lübeck | Lübecks Brücken bleiben die Sorgenkinder der Stadt – auch wenn inzwischen kräftig saniert wird, nagt der Zahn der Zeit stark an den teilweise über 100 Jahre alten Bauwerken. So auch an der 1936 erbaute Rehderbrücke. Die Querung zur Altstadt weist erhebliche Schäden in der Tragkonstruktion, insbesondere an den Lagern des Brückenmittelteils über dem Elb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.