Lübecker Literatursommer : Lesung mit Arne Rautenberg und Jan Wagner in der St.-Petri-Kirche

„Lyrik zwischen den Meeren“: Die beiden tragen Gedichte aus ihren jüngsten Bänden vor und sprechen über Details ihrer Themenfindung, Produktion und Komposition.

Lübeck | Die Kultur- und Hochschulkirche mitten in der Stadt stellt zwei Dichter vor: Arne Rautenberg und Jan Wagner. Wie arbeitet man als Lyriker? Und: Wie unterschiedlich können Dichter sein? Am Montag, 9. August, um 19 Uhr sollen diese und weitere Fragen in St. Petri, Petrikirchhof 4, beantwortet werden. Vorgestellt werden zwei Schriftsteller und Lyriker, „...

