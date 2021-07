Lübeck : Kriminaldirektor Jochen Berndt geht nach 45 Dienstjahren in Ruhestand

Berndt war ab 1. November 2003 in der Polizeidirektion Lübeck tätig und blickt jetzt zurück auf sein langes Berufsleben.

Lübeck | Nach 45 Arbeitsjahren und davon fast 39 Jahre bei der Landespolizei Schleswig-Holstein wird Kriminaldirektor Jochen Berndt am 31.Juli in den Ruhestand verabschiedet. Er selbst bilanziert: „Ich habe mich auf meiner Dienststelle und in der Hansestadt Lübeck immer sehr wohl gefühlt und auch privat mein Leben auf Dauer in die Stadt verlegt. Nun werde ich ...

