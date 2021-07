Lübeck : Corona-Impfzentrum in der Muk bittet um Einhaltung der vereinbarten Termine

Impfaktion mit Astra-Zenica oder Johnson & Johnson ohne Termin läuft parallel – Derzeit kaum Wartezeiten.

Lübeck | Im Lübecker Impfzentrum in der Musik und Kongresshalle (Muk) werden täglich rund 800 bis 1000 Corona-Schutzimpfungen mit und ohne Termin durchgeführt. Damit ein reibungsloser Ablauf möglichst ohne Wartezeiten gewährleistet werden kann, bittet das Lübecker Impfzentrum darum, erst kurz vor dem vereinbarten Termin in die Muk zu kommen. Nur so lassen sich...

