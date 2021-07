„Lübecker Bucht Guide“ : Neue App zeigt Baderisiko und Strandauslastung

Kooperation der DLRG und der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht ermöglicht neuen Informationsservice für Badegäste.

Scharbeutz | Baden in der Ostsee kann gefährlich sein – an manchen Tagen kann durch Unterströmung und entsprechende Winde mancherorts das Badevergnügen zum Risiko werden lassen. Dann hissen die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) an ihren Wachtürmen die rote Flagge und zeigen damit ein Badeverbot an. Doch viele Badegäste kennen weder ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.