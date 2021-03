Corona-Pandemie : Lübeck reagiert mit weiteren Maßnahmen auf steigenden Inzidenzwert

Inzidenzwert steigt in Lübeck auf 60,5: Stadt zeigt Gründe für Inzidenzsprung auf und weist auf neue Maßnahmen hin.

Lübeck | Am Mittwoch, 24. März, ist es zu einem deutlichen Anstieg des Inzidenzwertes für die Hansestadt Lübeck gekommen. Während am Vortag der Inzidenzwert noch bei 48,5 lag, wird dieser nun per 25. März mit 60,5 laut Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesen. Zwei wesentliche Gründe haben laut Stadt zu diesem deutlichen Anstieg des Inzidenzwertes geführt: Zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.